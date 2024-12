Adaptação e ansiedade com os exames são principais queixas dos estudantes aos psicólogos

As dificuldades de adaptação na chegada ao ensino superior e a ansiedade com os exames são algumas das queixas mais frequentes dos estudantes quando utilizam o cheque-psicólogo, segundo psicólogos que elogiam a medida, mas criticam as limitações previstas.

A medida foi lançada no final de setembro e menos de um mês depois já tinham sido pedidos 3.690 cheques e atribuídos 2.355.

Entre aqueles que já tiveram a primeira consulta, as experiências são diversas, mas a maioria parece partilhar dificuldades relacionadas com a nova realidade que está a viver no ensino superior.