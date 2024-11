Trabalhadores das Misericórdias estão em greve este sábado

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) convocou para este sábado uma greve dos trabalhadores das Santas Casas de Misericórdia, reivindicando um aumento dos salários, anunciou a estrutura sindical.

O CESP marcou também para este sábado, quando se realiza uma Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) em Fátima, uma concentração de trabalhadores em greve no mesmo local, disse à agência Lusa Catarina Fachadas, dirigente do sindicato.

Segundo a sindicalista, os trabalhadores reivindicam o aumento pedido para 2024 "de 150 euros a partir do salário mínimo" para todos.

Em relação à greve, Catarina Fachadas referiu que a falta de funcionários obriga a que em muitos estabelecimentos se trabalhe ao nível dos serviços mínimos, o que dificulta a adesão à paralisação.

Além do aumento dos salários de todos, os trabalhadores reivindicam a celebração de um Contrato Coletivo de Trabalho entre o CESP e a UMP, com todos os direitos já conquistados, "tanto no Acordo de Empresa da UMP, como na Portaria de Extensão do CCT das IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social], nomeadamente o pagamento de diuturnidades".