Misericórdias não podem pagar mais aos trabalhadores, diz Manuel Lemos

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos, disse este sábado que as instituições não podem pagar mais aos trabalhadores, sob o risco de porem em causa a continuidade dos postos de trabalho.

"Se as misericórdias pagassem o que não podiam, rapidamente entravam em incumprimento, e isso nós não faremos", argumentou Manuel Lemos, após a assembleia geral da UMP, em Fátima (concelho de Ourém, distrito de Leiria), onde estiveram concentrados trabalhadores de vários pontos do país que entregaram uma resolução a reforçar as suas reivindicações.

Manuel Lemos vincou, em declarações à agência Lusa, que as instituições vivem "muito de comparticipações públicas" e fazem o equilíbrio entre o que recebem e o que podem pagar.

"É pouco, gostávamos de pagar mais, estamos todos a trabalhar para acertar os preços, a ver se conseguimos equilibrar. Quando conseguirmos, cá estaremos para negociar primeiro com as plataformas sindicais que têm que compreendido isto, e depois com os outros", realçou o presidente da UMP.