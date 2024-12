Joana Bordalo e Sá: "A medicina não é um sacerdócio"

Joana Bordalo e Sá, a presidente da Fnam - Federação Nacional dos Médicos - responde desta forma às declarações da ministra da Saúde, que dizendo-se confiante que o Plano de Inverno para o Serviço Nacional de Saúde vai resultar, referiu que os profissionais de saúde sabem, como sempre, responder às necessidades nos momentos mais críticos.

Para organizar a resposta dos cuidados de saúde primários e hospitalares no inverno, altura de maior pressão sobre os serviços de urgência, o Ministério da Saúde decidiu, em despacho, que as urgências não podem fechar por falta de resposta. Ou seja, que as Férias de Natal e Ano Novo não podem abrir buracos nas escalas.

Para a Fnam, "se faltam profissionais e médicos não é porque os médicos vão de férias, é porque não há médicos suficientes para garantir que todo o serviço é feito".

Mais: a Fnam lembra que "neste momento não estamos em periodo de férias", e que mesmo assim, há várias urgências encerradas de obstetricia, "como na margem sul, em Vila Franca de Xira, Santarem ou Leiria".