INEM reforça dispositivo de emergência com mais 75 ambulâncias

O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) vai ser reforçado este domingo com mais 75 ambulâncias de socorro a funcionar em corpos de bombeiros, distribuídas por todo o país.

Em comunicado, o Instituto de Emergência Médica, INEM, refere que “inicia-se assim a constituição de um Dispositivo Especial de Emergência Pré-hospitalar (DEEPH) para garantir uma resposta eficaz ao previsível acréscimo de emergências relacionadas com a gripe e outros vírus respiratórios”.

A medida, prevista no Despacho n.º 13957/2024 do gabinete da ministra da Saúde, determina que entre 1 de dezembro de 2024 e 28 de fevereiro de 2025, possam ser criadas até 100 Equipas de Emergência Pré-Hospitalar (EEPH) em corpos de bombeiros, para reforço do dispositivo de emergência médica e para fazer face ao aumento previsível de ocorrências relacionadas com o inverno.

“Prevê-se que no decorrer da próxima semana integrem o DEEPH mais 25 Ambulâncias também operadas diretamente por Corpos de Bombeiros, no âmbito do referido despacho”, lê-se na nota.

O INEM reforça a importância de uma utilização responsável do Número Europeu de Emergência – 112, que deve ser utilizado apenas em situações de emergência, para garantir que os recursos estejam disponíveis para quem realmente precisa. Para situações não emergentes, os cidadãos devem contactar o SNS24 através do número 808 24 24 24.