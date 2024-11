Há famílias com uma "realidade muito dura". Campanha do Banco Alimentar arranca este sábado

A presidente da Federação dos Bancos Alimentares reforça a ideia de que quem contribui confia no propósito da recolha.

Além da recolha de alimentos, decorre também a campanha Ajuda Vale em supermercados e no site Alimente esta Ideia, que permite apoiar a causa a partir de casa ou mesmo estando fora do país.



Para a campanha de recolha, os Bancos Alimentares "contam com o apoio de várias empresas e entidades, que se associam à causa, disponibilizando equipamentos e serviços tais como transportes, publicidade, comunicação, seguros, segurança e alimentação".



Em 2023 foram recolhidas 25.759 toneladas de comida, um número elevado, mas ainda assim insuficiente para ajudar todos os que precisam.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal em 1991 com a missão de lutar contra o desperdício e distribuir apoio alimentar a quem mais precisa, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário.

Os 21 existentes atualmente integram a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, que os representa a nível nacional e internacional.