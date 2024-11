Centenas de manifestantes pedem em Lisboa a libertação da Palestina

Várias centenas de pessoas estão este sábado a manifestar-se no centro de Lisboa a exigir a libertação da Palestina e o "fim do genocídio", na sequência da guerra entre Israel e o movimento Hamas.

Os manifestantes juntaram-se no Largo de Camões pelas 15h00 e, ao som de palavras de ordem como "a Palestina vencerá" e "o que é que nós queremos no parlamento? Boicote, sanções e desinvestimento", estão a dirigir-se para a Ribeira das Naus.

Na iniciativa estão também a participar representantes de partidos de esquerda, como Bruno Dias, do PCP, e Fabian Figueiredo, do BE, e vários manifestantes empunham bandeiras da Palestina e entoam palavras de ordem em várias línguas.

Esta iniciativa foi convocada pela Plataforma Unitária de Solidariedade com a Palestina, que integra um conjunto de coletivos da sociedade portuguesa, para "denunciar a impunidade vergonhosa de Israel e exigir que os representantes políticos façam uso do seu poder para responsabilizar Israel e para pôr fim à agressão sionista, na Palestina e no Líbano".

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo extremista palestiniano Hamas em Israel que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque do Hamas, ocorrido em 7 de outubro de 2023, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza que já provocou mais de 44 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que Gaza sofre uma "escassez massiva" de alimentos e que o fornecimento de ajuda humanitária continua bloqueado, especialmente no que diz respeito a combustíveis, essenciais para qualquer operação de socorro a ser realizada.