Urgência pediátrica de Viana do Castelo em contentores a partir de quarta-feira

O serviço de urgência pediátrica do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, passa a funcionar em contentores a partir da quarta-feira, para assegurar "níveis de conforto que já não eram possíveis nas instalações atuais", foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) explicou que aquele serviço, atualmente localizado no edifício principal do hospital junto à urgência de adultos, vai mudar-se para estruturas instaladas no perímetro exterior do hospital.

Fonte hospitalar revelou tratar-se de uma solução temporária, mas ainda não há previsão para a realização de requalificação da atual urgência pediátrica.

Segundo a ULSAM, "a mudança visa melhorar significativamente as condições de atendimento dos utentes com idade pediátrica" e "também proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais de saúde".

"Localizado numa estrutura nova de contentores no exterior do Hospital de Santa Luzia, a urgência pediátrica possui um gabinete de triagem, três consultórios médicos, uma sala de observação, uma sala de tratamentos, uma sala de cuidados de emergência e um quarto de isolamento, além de espaços de apoio", refere a nota.

A instalação dos contentores, suportada pela ULSAM, representa um investimento de perto de 120 mil euros.

"Os utentes e acompanhantes poderão aceder ao novo espaço a partir da entrada lateral junto à capela do hospital", especifica a nota.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.