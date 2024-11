Unidade de Saúde alerta para surto de hepatite A em curso no Baixo Alentejo

A Unidade de Saúde Pública (USP) do Baixo Alentejo informou, esta sexta-feira, que está em curso um surto de hepatite A, com origem no Algarve, tendo sido confirmados seis casos no Bairro das Pedreiras, em Beja.

Em comunicado, a Unidade de Saúde do Baixo Alentejo adianta ter sido realizada, como medida de prevenção e mitigação da transmissão da doença, uma campanha de vacinação comunitária no Bairro das Pedreiras de 22 a 25 de outubro.

Foram vacinadas 153 crianças com idades até aos aos 18 anos, acrescenta a USP, referindo que a vacinação foi dirigida à população com indicação neste surto e incluiu ações de sensibilização e promoção das medidas preventivas da transmissão da doença.

De acordo com a USP, o primeiro caso de hepatite A no Baixo Alentejo foi registado em 18 de setembro e o último, associado ao surto do Bairro das Pedreiras, teve início de sintomas há mais de um mês.

"Desde então não foi registado mais nenhum caso de hepatite A na região com ligação epidemiológica ao surto", refere a USP, acrescentando que podem, no entanto, surgir casos sem ligação epidemiológica ao surto em curso.

A USP diz ter realizado os inquéritos epidemiológicos e o respetivo estudo ambiental, que vieram a confirmar que a origem do surto é na região do Algarve e que no Baixo Alentejo ocorreu apenas transmissão de contactos próximos.

Na nota, a Unidade de Saúde Pública do Baixo Alentejo lembra ainda que a "transmissão deste vírus neste surto é fecal-oral, e como as condições higio-sanitárias nas escolas são boas, a probabilidade de transmissão em meio escolar é baixa".