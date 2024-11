Um morto e dois feridos graves em colisão frontal na Via do Infante no Algarve

Um morto e dois feridos graves foi o resultado de uma colisão frontal ao início da tarde de hoje na Autoestrada 22 (A22 - Via do Infante), que ainda está encerrada entre Lagoa e Portimão, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve disse à agência Lusa que o acidente provocou a morte de um homem de cerca de 50 anos, havendo ainda dois homens com ferimentos graves, um com cerca de 40 anos e outro 90 anos, todos de nacionalidade portuguesa.

Os feridos graves foram transportados para o hospital de Portimão, de acordo com a mesma fonte.

O troço no sentido Lagoa para Portimão da A22 ainda estava encerrado pelas 16h40, para limpeza e remoção dos veículos, mas deverá reabrir ao final da tarde, depois de ter estado fechado durante várias horas.

As circunstâncias que levaram um dos veículos a entrar em contramão e provocar uma colisão frontal numa faixa de sentido único ainda não foram apuradas.

O primeiro alerta para o acidente foi dado às 14h07, tendo estado no local 36 operacionais dos serviços de socorro e proteção civil.