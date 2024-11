Sofia Ramalho eleita nova bastonária da Ordem dos Psicólogos

A atual vice-presidente da direção nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho, foi esta sexta-feira eleita nova bastonária, substituindo Francisco Miranda Rodrigues, que estava no cargo desde 2016, de acordo com os resultados provisórios.

Sofia Ramalho, a líder da "Lista B" e atual vice-presidente da direção liderada por Francisco Miranda Rodrigues, que não concorreu a um novo mandato, alcançou 2.834 votos, de acordo com os resultados publicados no site da ordem.

A "Lista A" à direção nacional, liderada Ana Conduto, somou 2.704 votos e a "Lista C", de Eduardo Carqueja, alcançou 1.634 votos. Registaram-se ainda 81 votos em branco e 7 nulos.

Fonte da OPP tinha adiantado à Lusa que podiam votar nas eleições para os órgãos nacionais e regionais, para o mandato 2025-2028, um total de 21.231 profissionais da classe.

O sufrágio decorreu através de voto eletrónico, mesmo para os eleitores que optaram por votar presencialmente na sede e nas cinco delegações regionais da OPP, de acordo com a mesma fonte.

Os membros da ordem, criada em 2008, elegeram também para a Assembleia de Representantes, o Conselho Fiscal, o Conselho Jurisdicional e o Conselho de Supervisão.

Nestas eleições foram também escolhidas as direções regionais do Norte, do Centro, do Sul, dos Açores e da Madeira, assim como os Conselhos de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde, de Psicologia da Educação e de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.

De acordo com os resultados provisórios, a "Lista B" somou mais votos em todas estas votações, à exceção da Direção Regional do Sul, conquistada pela "Lista A".