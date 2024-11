MP terá arquivado investigação à casa de Montenegro

A Polícia Judiciária não encontrou indícios de crime e o Ministério Público decidiu arquivar a investigação ao caso da moradia do primeiro-ministro, Luís Montenegro, noticiou esta sexta-feira a CNN Portugal.

O Ministério Público (MP) não encontrou indícios de benefícios fiscais ilícitos obtidos por Luís Montenegro na construção da casa de Espinho.



O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto decidiu arquivar o processo que ali corria há largos meses. A decisão deverá ser formalmente nos próximos dias, indica a CNN Portugal.

Arquivada a investigação, não vai ser deduzida qualquer acusação contra o atual primeiro-ministro e líder do PSD.



Estavam em causa possíveis benefícios fiscais, mas também o licenciamento da obra, bem como as relações do presidente do PSD com o empreiteiro que realizou a construção.