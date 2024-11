Mais de 1,4 milhões de pessoas sofreram violência na infância

Mais de 1,4 milhões de pessoas com idades entre os 18 e os 74 anos (18,6% dessa faixa da população) sofreram algum tipo de violência na infância, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados divulgados pelo INE mostram também que mais de 1,3 milhões de pessoas (17,6%) em Portugal foram vítimas de algum tipo de abuso emocional ou físico por parte dos pais.

Cerca de 1,1 milhões (14,5%) sofreram abusos físicos e mais de 759.000 foram alvo de abusos emocionais, de acordo com dados divulgados numa publicação conjunta do INE e da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ).

Mais de 176.000 pessoas (2,3%) foram vítimas de abusos sexuais na infância indica a caracterização apresentada, que inclui uma análise dos resultados relativos à violência na infância do Inquérito sobre Segurança no Espaço Público e Privado, realizado pelo INE em 2022, bem como das Estatísticas da Justiça sobre criminalidade registada pelas autoridades policiais e os processos nos tribunais judiciais de 1.ª instância.

As mulheres (19,4%), as pessoas na faixa etária dos 55 aos 74 (21,9%) e com limitações de saúde (27,1% das severamente limitadas) apresentam proporções mais elevadas de violência na infância.

São também as mulheres que apresentam maior prevalência de abusos sexuais na infância. Segundo os dados divulgados hoje, 3,5% foram vítimas deste tipo de violência (136,8 mil), contra 1,1% dos homens (39,9 mil).

"Ser tocado nas suas partes íntimas foi o ato de violência sexual mais referido pelas vítimas, cerca de 156.000 pessoas (2,1%), proporção mais elevada nas mulheres (3,2%) do que nos homens (0,9%)", especifica o relatório.

Os agressores foram essencialmente homens, identificados por 3,3% das mulheres e 0,9% dos homens. .

A maioria das vítimas tinha entre 11 e 15 anos quando ocorreram os atos de violência sexual.

A maioria das vítimas de violência sexual na infância silenciou os abusos. Apenas 29,4% falaram com alguém sobre o que aconteceu. "Quando falaram sobre as situações que viveram, familiares e amigos foram maioritariamente escolhidos para esses relatos (26,8%)", refere o documento.

Relativamente à violência exercida pelos pais, mais elevada na população mais velha e menos escolarizada, os dados divulgados indicam que para 12,2% das pessoas os abusos emocionais ou físicos sofridos na infância "foram exercidos pelo pai/figura paterna e para 11,8% pela mãe/figura materna".

Quase dois terços das vítimas de violência na infância (65,4%) sofreram também pelo menos um outro tipo de violência ao longo da vida (44,8% da população total).