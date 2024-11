🔴 Direto. Conferência “A cidade como motor de transformação social”

Na véspera do Dia Internacional das Cidades Educadoras debatemos o futuro das cidades como laboratórios de aprendizagem, cidadania e mudança.

Acompanhe aqui a Conferência "A Cidade Educadora como motor de transformação social", organizada pela Renascença e pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

Com moderação do jornalista José Pedro Frazão, a conferência contará com dois painéis de debate: o primeiro dedicado ao papel das políticas públicas e locais na transformação social, e o segundo focado no ensino profissional e na sua importância para o desenvolvimento de políticas adaptadas aos contextos locais e empresariais. Especialistas de várias áreas - Educação, Gestão, Política, Desporto, Psicologia - trarão os seus diversos contributos à discussão. Uma oportunidade única para conhecer projetos inovadores e explorar estratégias para fortalecer a comunidade através da educação.

A conferência terá início às 9h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Paços de Ferreira. Não perca a oportunidade de participar nesta celebração da educação enquanto força transformadora da sociedade.



Conheça aqui o programa:

A cidade como motor de transformação social

29 de novembro – Salão Nobre dos Paços de Concelho de Paços de Ferreira





9.30 - Sessão de abertura

- Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira – Humberto Brito

9.45 – 1º Painel – As Cidades Educadoras como laboratório de transformação social: o papel das políticas públicas e locais

- Luís Carlos Lobo – Delegado Regional de Educação do Norte

- Fernanda Leopoldina Viana – Psicóloga e investigadora do Centro de Investigação em Estudos da Criança

- Ana Lourenço - Psicóloga do setor da Actividade Ludica e da Humanização do Instituto de Apoio à Criança

10.45 – Intervalo

11.00 – 2º Painel – Ensino Profissional e o seu papel no desenvolvimento de políticas públicas adequadas ao contexto local e empresarial.

- João Miguel Gonçalves, Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares

- Patrícia Silva Castro – Trust Advisor for Innovative Ecosystems.

- Luís Ceia – Vice-Presidente da AEP

12.30 – Encerramento

- Domingos Fernandes – Presidente do Conselho Nacional de Educação

A Conferência insere-se nas comemorações do Dia Internacional da Cidade Educadora e pretende discutir o papel das cidades como espaços de aprendizagem, cidadania e mudança.

Saiba mais sobre o Dia Internacional da Cidade Educadora:

Celebra-se a 30 de novembro e o mote deste ano é “A Cidade Educadora como laboratório de aprendizagens, cidadania e transformação social”. A data convida-nos a refletir sobre como a educação pode transcender os limites da escola, utilizando as ruas, praças, parques e equipamentos urbanos para fomentar o conhecimento, a convivência e o respeito pela diversidade.

Tal como se lê na Carta das Cidades Educadoras, a educação penetra em toda a cidade e envolve toda a comunidade na construção de um futuro mais inclusivo e solidário:

«Na cidade educadora, a educação ultrapassa os muros da escola para penetrar em toda a cidade. É uma educação cidadã, onde todas as administrações assumem a sua responsabilidade de educar e transformar a cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade. A Cidade Educadora vive num processo permanente que visa a construção de uma comunidade e de uma cidadania livre, responsável e solidária, capaz de conviver na diferença, de resolver pacificamente os conflitos e de trabalhar para o «bem comum».