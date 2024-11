Associação sindical da Polícia pede a primeiro-ministro para "salvar PSP"

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) pediu hoje ao primeiro-ministro para "salvar a PSP" numa carta em que manifesta "profunda preocupação com o estado atual" da polícia e apela "a uma intervenção mais eficaz".

"A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, maior estrutura sindical policial em Portugal, manifesta a sua profunda preocupação com o estado atual da Polícia de Segurança Pública. Apesar de repetidos alertas ao MAI [Ministério da Administração Interna], grupos parlamentares, autarquias e outros responsáveis, persistem problemas graves", escreve a ASPP numa carta hoje entregue na residência oficial do primeiro-ministro.

Na missiva, que é dirigida a Luís Montenegro, ministra da Administração Interna e diretor nacional da PSP, a ASPP aponta como problemas graves a falta de efetivos, envelhecimento e desmotivação dos polícias, cortes de folgas e direitos, precariedade nos equipamentos e infraestruturas e a saída para a pré-aposentação que acontece cada vez mais tarde.

O maior sindicato da PSP recorda que em julho passado foi celebrado um acordo com o Governo sobre a atribuição de um subsídio de risco com "a expectativa de abordar questões estruturais em 2025, incluindo a revisão de carreiras e tabelas remuneratórias", estando estas negociações previstas para começar a 6 de janeiro do próximo ano.