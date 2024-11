Passe gratuito até aos 23 anos disponível a partir de domingo

Se tem 23 anos ou menos, a partir do mês de dezembro vai poder poupar dinheiro no carregamento do passe para circular nos transportes públicos.

A partir do dia 1 de dezembro basta apresentar o cartão de cidadão, como comprovativo da idade, e os jovens até aos 23 anos vão poder adquirir o passe de forma gratuita, anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), em comunicado enviado à Renascença.

O passe sub23 passa assim a ser gratuito para todos os jovens, e não apenas para os que estudam.

A medida foi anunciada pelo Governo em outubro no âmbito das medidas de promoção da mobilidade verde para passageiros.