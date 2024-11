Pais de crianças com deficiência entregam petição na AR em defesa da inclusão

Anastácio Lopes

28 nov, 2024 Lisboa 08:55

Lamento, que mais uma vez, o Movimento Inclusão Efetiva, nos prove ter dualidade de critérios para com os DEFICIENTES que diz querer defender, quando, simultaneamente, e sabendo que a exemplo das crianças, também há adultos DEFICIENTES e sobre os quais, nem uma palavra diz, nenhuma atitude assume, como se não tivessem para com os adultos DEFICIENTES, o mesmo dever de CIDADANIA, dever moral, humano e a mesma honestidade intelectual assim não respeitados. Lamentando as realidades bizarras que se passam com as crianças DEFICIENTES, inadmissíveis num Estado de Direito e Pessoa de Bem que Portugal afirma ser sem o provar, mais uma vez, chamo a particular atenção deste movimento e dos que o dizem dirigir, que há adultos DEFICIENTES, LICENCIADOS, funcionários públicos, para com os quais têm igualmente o dever de apoiar nas suas integrações, por ainda hoje serem vítimas de reais homicídios profissionais pelo Estado português, por continuarem, diariamente, a serem impedidos de ingressarem na carreira de Técnico Superior, apesar de reunirem todos os requisitos legais, sendo assim impedidos de evoluírem profissionalmente, vendo as suas carreiras profissionais queimadas pelos que para isso nunca foram pagos pelo erário público português, o que sendo do conhecimento do PM e do Governo, optaram, todos, apesar de igualmente terem o DEVER DE CIDADANIA que tanto proclamam para respeitar, pelas cumplicidade , fazendo de conta que não sabem ou que nada têm a ver com o denunciado.