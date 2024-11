"Lamento ter indicado aquele dado". Ministro da Educação faz "mea culpa" sobre alunos sem aulas

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconhece que os dados sobre os alunos ainda sem aulas - que avançou na semana passada - não eram fiáveis. Em causa está a anunciada redução de 90% de alunos sem aulas e os 21 mil alunos sem professor a uma disciplina no 1.º período do ano letivo passado.

Em declarações ao Expresso, Fernando Alexandre garante que, se fosse hoje, não teria dito com a mesma certeza que, no primeiro período do ano passado, 21 mil alunos estavam sem professor a pelo menos uma disciplina e admite que a anunciada redução de 90% pode não ser real.

"Lamento ter indicado aquele dado, hoje não o teria feito", declarou.