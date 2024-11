INEM. ​Sistema informático do atendimento voltou a estar em baixo

O sistema informático do atendimento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) voltou esta quarta-feira a estar em baixo durante três horas. É o segundo problema do género no espaço de duas semanas.

Nesse período, os técnicos dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) realizaram o atendimento de forma manual para evitar falhas no socorro.



A falha aconteceu entre as 16h00 e as 19h00, disse ao jornal Público o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.

“São o resultado do desinvestimento do anterior conselho diretivo do INEM. Foram oito anos sem que houvesse um único investimento”, lamenta Rui Lázaro.

No dia 14 de novembro, o atendimento do INEM também tinha sofrido uma falha no sistema informático.

As causas estão a ser investigadas.