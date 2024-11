Temperaturas: sobem as mínimas, descem as máximas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas.

O vento será em geral fraco do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas a partir do fim da tarde.

As previsões apontam para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial nos vales dos rios e formação de geada em alguns locais do Nordeste Transmontano e Beira Alta.

De acordo com o IPMA, prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 2ºC, em Bragança, e os 10, no Porto, Aveiro e Faro, e as máximas entre os 11ºC, na Guarda, e os 19, em Faro, Aveiro e Santarém.

O IPMA colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo, devido às previsões de agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte.