GNR apreende mais de 10 mil doses de droga e detém duas pessoas

A GNR deteve duas pessoas - um homem de 27 anos e uma mulher com 19 anos -, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã.

Em comunicado, a força de segurança indica que no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de sete meses, “foi possível desmantelar uma rede criminosa dedicada ao tráfico de estupefacientes, responsável pelo abastecimento de cocaína, MDMA e haxixe nos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã”.

“No seguimento das diligências de investigação, foi dado cumprimento a oito mandados de busca, três domiciliárias, uma em estabelecimento comercial e quatro em veículos”, acrescenta a nota.

Da operação, levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Vedras, resultou a apreensão de 4.198 doses de cocaína, 6.668 doses de haxixe, 1.750 doses de ecstasy, 320 doses de MDMA, 141 doses de canábis, duas balanças digitais, material utilizado no embalamento do produto estupefaciente, um veículo, quatro telemóveis, um tablet e 1.790 euros em numerário.

De acordo com a GNR, os detidos, “um dos quais com antecedentes criminais pela prática de ilícitos da mesma natureza”, vão ser presentes esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Lisboa, para aplicação das respetivas medidas de coação.