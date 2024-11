Galp baixa 6% componente do preço da luz a partir 1 de dezembro

A Galp anunciou, esta quarta-feira, que vai descer a componente comercial do seu preço da eletricidade em 6%, em média, a partir de 1 de dezembro.

Em comunicado, a energética refere que antecipa, assim, "uma atualização que, normalmente, só entraria em vigor em janeiro".

A descida será, em média, de 6% e tem efeitos a partir de 1 de dezembro deste ano.

No documento, a Galp justifica a decisão com a necessidade de reforçar o seu posicionamento competitivo e assinala que, face ao início do ano, um cliente seu poder ver "a sua fatura reduzida em 15% comparando com o início do ano".

A componente comercial inclui o preço da eletricidade e a potência instalada, ficando de fora as tarifas de acesso à rede, definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e que serão anunciadas no dia 15 de dezembro, após parecer do Conselho Tarifário.

No caso dos clientes de Baixa Tensão Normal (BTN), as tarifas de Acesso às Redes, definidas pelo regulador, terão, em janeiro de 2025 um decréscimo médio de 5,8% em relação aos preços em vigor em dezembro de 2024, segundo a proposta divulgada em outubro.