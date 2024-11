Banco alimentar com nova recolha nos supermercados no próximo fim de semana

Para participar na campanha basta aceitar um saco do Banco Alimentar disponível nas lojas envolvidas e colocar no mesmo "bens alimentares não perecíveis", como leite, conservas, azeite, açúcar, farinha e massas.

Além da recolha de alimentos, decorre também a campanha Ajuda Vale em supermercados e no site www.alimentestaideia.pt, que permite apoiar a causa a partir de casa ou mesmo estando fora do país.

"É importante não nos esquecermos de que há, infelizmente, pessoas que precisam de ajuda para comer, principalmente numa altura como o Natal , em que a mesa da consoada faz parte de uma ideia de felicidade que gostamos de ver concretizada", refere a responsável no comunicado, elogiando os portugueses que aderem às campanhas "de forma generosa e entusiástica com voluntariado e alimentos, numa manifestação de solidariedade que se renova anualmente".

Para a campanha de recolha, os Bancos Alimentares "contam com o apoio de várias empresas e entidades, que se associam à causa, disponibilizando equipamentos e serviços tais como transportes, publicidade, comunicação, seguros, segurança e alimentação".

Em 2023 foram recolhidas 25.759 toneladas de comida, um número elevado, mas ainda assim insuficiente para ajudar todos os que precisam.

Os 21 Bancos Alimentares em atividade em Portugal "distribuíram 24.262 toneladas de alimentos (com o valor estimado de 39,4 milhões de euros), num movimento médio de 97 toneladas por dia útil", sob a forma de cabazes ou refeições feitas.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal em 1991 com a missão de lutar contra o desperdício e distribuir apoio alimentar a quem mais precisa, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário. Os 21 existentes atualmente integram a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, que os representa a nível nacional e internacional.