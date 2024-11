Aprovada proposta para dar médico assistente a utentes sem médico de família

Os deputados aprovaram esta quarta-feira, no parlamento, uma proposta de alteração do Chega, que prevê, numa fase transitória, a atribuição de um médico assistente, recorrendo ao setor privado e social, para quem não tem médico de família.

Segundo o diploma, em 2025,o Governo terá que avançar com as "medidas adequadas para atribuição de médico de família a todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Até atingir essa meta, e numa fase transitória, será "garantido o acesso a um médico assistente a todos os utentes sem médico de família, recorrendo, sempre que necessário, aos setores privado e social", lê-se.