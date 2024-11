Álcool e tabaco. Alentejo é a região do país com maior consumo entre os jovens

O Alentejo lidera o consumo de álcool e tabaco entre jovens em Portugal, o Algarve destaca-se pelo uso de canábis, os Açores pelo consumo de outras drogas ilícitas e Lisboa por problemas relacionados à internet, revela um estudo oficial. Os dados são divulgados no estudo promovido pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), que divulgou recentemente os dados nacionais relativos aos comportamentos aditivos em jovens de 18 anos que participaram no Dia da Defesa Nacional, em 2023, e hoje apresenta os resultados apurados por região. "À semelhança do que se tem verificado em relatórios anteriores, as regiões do Alentejo, dos Açores e do Algarve destacam-se por prevalências superiores ao total nacional, enquanto Norte e Madeira registam valores geralmente inferiores" a nível dos comportamentos aditivos, conclui. Entre os inquiridos, a experiência de problemas relacionados com a ingestão de bebidas alcoólicas é maior nos Açores e no Alentejo e menor no Norte, enquanto os problemas relacionados com o consumo de drogas ilícitas "são claramente mais expressivos nos Açores" e os relacionados com utilização da Internet são maiores em Lisboa. Canábis é a mais consumida Segundo o estudo, os problemas relativos ao mal-estar emocional associados aos comportamentos aditivos são os mais declarados em todas as regiões .

Quanto ao consumo de tabaco entre os jovens, o estudo conclui que, nos últimos anos, apresentou "uma clara tendência de descida" em todas as regiões. A Madeira destaca-se por um menor consumo de álcool e de tabaco, com prevalências consideravelmente abaixo das outras regiões. Realizado anualmente desde 2015, com uma interrupção em 2020 devido à pandemia, a canábis é a substância ilícita mais consumida em todas as regiões. O Algarve tem vindo destacar-se, nos últimos anos, por um maior consumo de drogas ilícitas, em geral, e de canábis, em particular, tendência que é reforçada neste estudo. "Embora se tenha verificado um decréscimo de consumo de drogas ilícitas no Algarve, em comparação com a anterior edição do estudo, a descida foi menos expressiva na região do que nas restantes (com exceção dos Açores), aumentando, também aqui, a distância para o total nacional", salienta. Policonsumo tem maior expressão no Alentejo Analisando o consumo de outras drogas ilícitas (sem ser canábis), "o panorama é muito diferente", com os Açores a registar as maiores prevalências, cerca de duas a três vezes superior ao total do país. A Madeira destaca-se igualmente por um menor consumo de canábis entre os jovens, e relativamente às outras drogas ilícitas, "as prevalências são mais reduzidas e bastante aproximadas nas regiões do continente".