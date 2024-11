106 anos de vida. O segredo? Trabalhar na agricultura

Sem preguiça para caminhar Gracinda Silva, 106 anos, percorre diariamente um quilómetro, a pé, para ir tratar dos afazeres do campo. Esse é o segredo da longevidade.

“O segredo é trabalhar e governar a vida para criar os filhos, sete filhos e sete netos, a família uns para Lisboa, outros para França e outros aqui na aldeia. Cada um anda para o seu lado. Mas a que está na aldeia, eu vivo com ela”, destaca, sorridente. E trabalhar nesta idade? “Que remédio tenho eu. Ainda vou quase todos os dias à horta, encostada, mas lá vou, levo duas horas para lá chegar, faço tudo a pé, mas vou descansando de vez em quando”, admite Gracinda, acrescentando que de saúde só se queixa das costas.

Leva quase duas horas para chegar à horta, Gracinda Silva, 106 anos, viúva há 19 anos, na aldeia de Santo António, numa rotina observada pelas filhas Maria Teresa e Filomena Martins.

“Vivemos as duas e vamos todos os dias à horta, fazemos um quilómetro, comemos o que colhemos, fazemos a vida de casa e a minha mãe todos os dias vai buscar os ovos das galinhas, dar de comer ao cão”, descreve Maria Teresa Martins.

Já Filomena fica admirada com a agilidade da mãe. “Eu venho semear-lhe as batatas e lavro, mas ela é que as sachou, calça as botas de borracha primeiro que eu para ir regar e trata da horta toda, só gosta de trabalhar na horta a sempre bem-disposta, é amiga de trabalhar, e sempre fez esta vida de campo”, conclui.

Quando a noite cai, vê o Preço Certo e às 21h00 adormece para despertar cedo aos 106 anos para mais um dia na agricultura.

Na presença de familiares e amigos, Gracinda Silva celebrou 106 anos, no passado dia 18 de setembro. A festa decorreu no salão da Junta de Freguesia na Aldeia de Santo António, localidade onde Gracinda Silva nasceu, cresceu e reside, ainda na própria casa, acompanhada por uma das filhas.