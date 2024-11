Homem de 88 anos morre em despiste de trator em Odemira

Um homem, de 88 anos, morreu esta terça-feira num acidente com o trator que conduzia no Monte do Castelo, freguesia de Sabóia, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que o idoso "estava a trabalhar" quando o veículo "caiu numa valeta".

"O trator caiu ao ribeiro e o homem ficou debaixo da viatura", precisou a mesma fonte.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, igualmente contactado pela Lusa, o alerta para o acidente foi dado às 12h39.

Por volta das 15h00, de acordo com a GNR, o corpo da vítima mortal ainda se encontrava no local, a aguardar transporte para os serviços de medicina legal.

Para o local do sinistro, foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por seis viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Odemira.