"Contra o egoísmo e a arrogância". Marcelo destaca "urgência" da Aliança das Civilizações

Na abertura do segundo dia do Fórum deste organismo da ONU, que está a decorrer no Centro de Congressos do Estoril, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a “urgência” do encontro num mundo cada vez mais polarizado.

Na mesma sessão, o secretário-geral das Nações Unidas (ONU) voltou a sublinhar que o mundo precisa “absolutamente de paz”, desde a Ucrânia até à Faixa de gaza, passando ainda pelo Líbano e pelo Sudão.

“Infelizmente, em muitos locais do mundo, o tecido social está em acentuada pressão”, alertou, explicando depois que as “pressões” provocadas por “estratégias cínicas” se sentem em várias frentes. “Assistimos a uma onda de xenofobia, de racismo e de intolerância – com as redes sociais a serem exploradas como uma arma poderosa. Os direitos humanos estão sob ataque. A crise climática continua a agravar-se. Sectarismos de vária ordem proliferam”, defendeu.

O Fórum Global da Aliança das Civilizações da Organização da ONU decorre até quarta-feira no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, para discutir e promover “iniciativas de inclusão, paz e sustentabilidade”. Durante a tarde desta terça-feira, estão previstas intervenções deo secretário-geral da ONU, António Guterres, e também do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.