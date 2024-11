Chuva fraca a Norte e pequena descida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na região Norte até ao meio da tarde e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial nos vales dos rios.

O vento deve soprar em geral fraco predominando do quadrante leste e segundo o IPMA deve registar-se uma pequena descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3ºC, em Bragança e na Guarda, e os 12, no Porto, e as máximas entre os 9ºC, na Guarda, e os 19, em Faro.