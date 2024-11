Um ferido e um deslocado após incêndio num armazém em Loulé já dominado

O fogo que deflagrou esta segunda-feira num armazém em Vale Covo, na freguesia de Boliqueime, no concelho de Loulé, foi dominado pelas 20:45, tendo causado um ferido leve e um deslocado, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incidente na localidade de Vale Covo foi dado pelas 18:52 e o fogo atingiu um armazém com ferragens e equipamento de hotelaria e restauração, explicou fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

O incêndio propagou-se ainda a uma habitação contígua ao armazém, que ardeu parcialmente, acrescentou.

O proprietário da habitação vai ficar em casa de familiares, detalhou a fonte da Proteção Civil.

Do incêndio resultou ainda um ferido leve, um homem de 70 anos, vítima de uma queda e que foi transportado para uma unidade hospitalar.

Para o combate foram destacados elementos dos Bombeiros de Loulé, de Albufeira e de Messines, assim como elementos da GNR.