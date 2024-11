"Não questionei Lacerda Sales" sobre as gémeas, diz antigo ministro da Saúde

O antigo ministro da Saúde Manuel Pizarro diz não ter questionado António Lacerda Sales sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas em Portugal com um dos medicamentos mais caros do mundo e afirma que "não é um procedimento regular" a tutela marcar consultas. "Não questionei [António] Lacerda Sales sobre este assunto", salientou o antigo governante em resposta escrita ao Livre, após ser interrogado sobre se tinha abordado o ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde, quando teve conhecimento do caso em 2023. Nas respostas enviadas à comissão de inquérito ao caso das gémeas que receberam em 2020 o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria, lembrou os deputados que apenas teve conhecimento do caso "nos primeiros dias de novembro de 2023", através da notícia da TVI/CNN. Na altura, Pizarro exercia as funções de ministro da Saúde no XXIII Governo Constitucional, depois ter substituído Marta Temido, em 2022.

Em resposta ao CDS-PP, que recordou que a ex-secretária de Lacerda Sales teve orientações para marcar uma consulta, o antigo ministro disse desconhecer a "factualidade descrita" e que não é normal a tutela dar ordens para marcação de consultas. "Relativamente aos procedimentos no Ministério da Saúde, posso afirmar que não é um procedimento regular dar orientação para marcar consultas", precisou. No entanto, Pizarro explicou ao PSD que o Ministério da Saúde "recebe diariamente muitas reclamações e pedidos, dos quais, uma parcela significativa, referente a pedidos relacionados com dificuldades no acesso a cuidados de saúde, designadamente atrasos na marcação de consultas". "Essas reclamações e pedidos eram reencaminhadas para as respetivas instituições, procurando esclarecer junto das instituições os motivos das reclamações e dos atrasos, permitindo que, nalguns casos, fossem corrigidas falhas que estariam a bloquear a situação, nomeadamente marcação de consultas", sustentou.

Voltando a ser questionado se um membro do Governo "tem autonomia para proceder à marcação de consultas", Pizarro disse que não e que apenas pode "encaminhar reclamações ou pedidos que Ihe cheguem através de entidades oficiais ou de privados para as respetivas instituições, que devem proceder de acordo com o regime legal vigente". Nas respostas disponíveis no "site" do parlamento, o antigo governante indicou ao PS que "foi identificado o ofício do Chefe do Gabinete do senhor primeiro-ministro, a capear um conjunto de seis missivas sobre assuntos e pessoas diversas que Ihe tinham sido remetidas pela Casa Civil do Senhor Presidente da República, entre as quais se encontrava documentação referente a este caso". Questionado se tinha conhecimento de alguma lista de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o tratamento com o Zolgensma, Pizarro respondeu que não e que a sua preocupação foi "garantir que [...] todas crianças estavam a receber o tratamento adequado", referindo que nenhum outro utente terá ficado privado desse medicamento. Ao Chega, que perguntou se o processo tinha sido irregular, o ex-ministro remeteu a resposta para os relatórios da auditoria do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte da inspeção Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), que "questionam a regularidade da marcação da consulta as gémeas".