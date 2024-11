Medicamentos para a infertilidade comparticipados em 90% a partir de janeiro

Os medicamentos para o tratamento da infertilidade vão passar a ser comparticipados em 90% a partir de 1 janeiro de 2025, uma medida publicada esta segunda-feira em Diário da República e aplaudida pela Associação Portuguesa de Fertilidade.

A portaria assinada pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, aumenta a taxa de comparticipação dos medicamentos destinados ao tratamento de infertilidade, em especial quanto à procriação medicamente assistida, de 69% para 90%.

"Os medicamentos abrangidos pelo regime excecional previsto na presente portaria, apenas podem ser prescritos por médicos no contexto do tratamento da infertilidade, tendo o médico prescritor de apor, na receita, menção expressa da presente portaria", lê-se no diploma.

Contactada pela Agência Lusa, a diretora executiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, Joana Freire, saudou esta medida, afirmando que vem "aliviar a carga financeira" das pessoas que necessitam de fazer estes tratamentos.