Mau tempo. 750 ocorrências devido à chuva e vento fortes até às 07h00

Pelo menos 750 ocorrências foram registadas devido à chuva e vento fortes provocados pela depressão Bert, até às 07h00 desta segunda-feira.

A maioria foram inundações e quedas de árvore, que atingiram sobretudo a Grande Lisboa, a região de Coimbra e o Porto.

Desde a meia-noite de domingo e as 07h00 dezsta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil registou "um acumulado de 750 ocorrências devido à meteoroologia adversa".

De acordo com o comandante José Costa, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, à Renascença, "houve 281 inundações, 221 quedas de árvore, 192 quedas de estruturas, 51 limpezas de via e 6 movimentros de massa".

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, com 169 ocorrências, a de Coimbra, com 135, e a área metropolitana do Porto, com 92 ocorrências, que no total, envolveram 2800 operacionais.