Lisboa reconhecida como "Melhor Cidade Património Mundial" e melhor destino para "escapadinhas"

Lisboa foi, pela primeira vez, reconhecida como "Melhor Cidade Património Mundial" e, pela segunda vez, como "Melhor Destino City Break do Mundo" nos World Travel Awards 2024.

A cerimónia de entrega dos prémios, conhecidos como os "Óscares do Turismo", decorreu no domingo no Funchal, na Madeira.

Segundo a Associação Turismo de Lisboa (ATL), as "ações de reabilitação e preservação dos equipamentos culturais" da cidade desenvolvidas nos últimos anos foram "um esforço que é agora reconhecido, pela primeira vez, com o prémio de Melhor Cidade Património Mundial".

"A rica herança histórica e cultural da cidade é indiscutível, reflexo de diferentes civilizações e momentos marcantes na história de Portugal. De destacar o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, a Paisagem Cultural de Sintra e o Real Edifício de Mafra, classificados como Património Mundial da UNESCO. A alma da cidade, o Fado, é também reconhecido como Património Imaterial da Humanidade", refere ainda a associação em comunicado.

A ATL salienta que Lisboa "fortalece também o seu potencial enquanto destino para escapadinhas, recebendo pela segunda vez esta distinção" - como "Melhor Destino City Break do Mundo".

"Com voos diretos a partir de diversas capitais mundiais, temperaturas amenas durante todo o ano, uma oferta diversificada de equipamentos turísticos e culturais e excelentes acessos, estão reunidas todas as condições para atrair turistas de todo o mundo", acrescenta.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirma que "Lisboa é, hoje, símbolo de autenticidade, excelência e modernidade".

"A dupla distinção reflete a singularidade da cidade de Lisboa, onde a riqueza histórica e cultural se alia a uma constante inovação. Este reconhecimento internacional reforça ainda o papel de Lisboa enquanto destino de excelência, e destaca a importância da preservação do seu património", destaca o autarca.