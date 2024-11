GNR registou mais de 12 mil crimes de violência doméstica em 2024

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 12.283 crimes de violência doméstica entre janeiro e outubro e deteve 1.199 pessoas. Os dados são ainda provisórios e podem vir a sofrer alterações.

Durante o ano 2022, na área de responsabilidade da GNR, foram registados 14.636 crimes de violência doméstica, tendo sido detidas 1.509 pessoas. Em 2023, foram registados 14.825 crimes de violência doméstica e efetuadas 1.588 detenções.

Segundo os dados provisórios, no que toca à apreensão de armas no âmbito deste tipo de crimes, até ao dia 31 de outubro de 2024, a GNR “apreendeu 1.011 armas no âmbito destas investigações, sendo que em 2023 foram apreendidas 1.131 armas e em 2022 foram apreendidas 1.073”.

A GNR indica ainda que desde janeiro e até ao dia 31 de outubro, os 137 militares que integram os Núcleos de Investigação de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR concluíram a investigação de 4.209 processos relacionados com violência doméstica.

Em comunicado conjunto, em que assinalam o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se celebra hoje, dia 25 de novembro, a GNR e a PSP reafirmam o seu “compromisso com a prevenção e o combate a todas as formas de violência de género.”

“A prevenção e investigação do crime de violência doméstica são prioridades da GNR e da PSP, e assumem-se como uma estratégia central para ambas as forças de segurança, que têm vindo a intensificar as campanhas de sensibilização e a investir em ações específicas de formação do seu efetivo, com vista a uma resposta cada vez mais eficaz e humana”, lê-se na nota.

Segundo as duas forças de segurança, o impacto do crime de violência doméstica “não se circunscreve apenas às vítimas diretamente envolvidas, afetando também as famílias e a sociedade no seu conjunto”.

“No sentido de dar ênfase à incessante luta contra este flagelo que é a Violência Doméstica, realizar-se-á um concerto solidário, no dia 28 de dezembro de 2024, que será protagonizado pela banda portuguesa Anjos, pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública”, lê-se no comunicado.

O concerto, que assinala os 25 anos de carreira dos Anjos, terá lugar na MEO Arena e irá juntar em palco a Banda Sinfónica da GNR e a Banda Sinfónica da PSP, num conjunto de mais de 150 músicos.

A totalidade dos lucros da bilheteira reverterá a favor do “Pacto Contra a Violência", que consiste numa rede de entidades públicas e privadas que, em conjunto com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) se mobilizam no apoio ao trabalho das estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD).