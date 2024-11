Depressão Bert. Registadas 566 ocorrências devido a vento forte e chuva

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 24h00 de domingo 566 ocorrências relacionadas com vento forte e chuva, sem vítimas, sendo a região de Coimbra a mais afetada.

Num balanço às 00h10 desta segunda-feira feito à agência Lusa, o oficial de operações da ANEPC, José Costa, disse que a maior parte das ocorrências foram quedas de árvores, com 212 casos, seguindo-se as quedas de estruturas, 171 casos.

A Proteção Civil registou ainda 139 inundações, a maior parte na noite de sábado, e ainda 41 limpezas de via e três movimentos de massa.

José Costa disse que não houve ao longo do dia registo de vítimas, havendo apenas duas pessoas em Mancelos, freguesia de Amarante, que tiveram de ser realojadas devido à inundação da habitação.

Coimbra foi a região mais afetada, com 129 ocorrências, seguindo-se a Área Metropolitana do Porto, com 90, Leiria com 61, Grande Lisboa com 49, Alto Minho com 42 e a região das Beiras/Serra da Estrela com 42 também.

Ao longo do dia de domingo foram mobilizados um total de 1.944 operacionais com 765 meios terrestres.

O norte e o centro de Portugal continental estão a ser atingidos, entre domingo e segunda-feira por uma superfície frontal fria, com vento, especialmente até ao final do dia de domingo, chuva por vezes forte e agitação marítima, segundo divulgou na quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA referiu que a superfície frontal fria está associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda).