Cruz Vermelha acompanhou até junho quase tantas vítimas de violência doméstica como em 2023

É também objetivo da iniciativa sensibilizar a sociedade para a gravidade do problema e a CVP adianta que aposta tanto na ação como na prevenção, "ao acolher mais de 600 vítimas e filhos menores".

A instituição refere que, tendo em conta que esta segunda-feira se assinala o Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra as Mulheres, lança a iniciativa "Quebra o Silêncio", cujo objetivo é "dar voz àquelas que se encontram em silêncio e proporcionar apoio eficaz às vítimas".

Em comunicado, a CVP revela que, entre janeiro e junho deste ano, já acompanhou 1.339 pessoas vítimas de violência doméstica, um número muito próximo das 1.655 acompanhadas no total de meses de 2023.

"Em 2023, foram acompanhadas 1.655 pessoas, das quais 269 eram crianças e jovens, no âmbito das Respostas de Apoio Psicológico (RAP). Adicionalmente, mais de 6.000 vítimas receberam assistência através de serviços de teleassistência, e 2.073 vítimas foram transportadas para espaços de segurança", lê-se no comunicado.

Acrescenta que "as 12 estruturas de Atendimento e Acompanhamento, sete Casas de Acolhimento de Emergência e uma Casa Abrigo têm sido fundamentais na prestação de suporte emocional, jurídico e psicossocial a milhares de vítimas e às suas famílias".

Para a instituição, os números revelam "um aumento considerável na procura por apoio e uma crescente necessidade de intervenção", enquanto o presidente da CVP, citado no comunicado, diz tratarem-se de "números alarmantes e respostas decisivas".

"Combater a violência é um compromisso que exige esforço contínuo e colaboração de toda a sociedade. Na Cruz Vermelha, trabalhamos para proteger, apoiar e capacitar as vítimas, assegurando que encontram segurança, cuidado e a oportunidade de reconstruir as suas vidas com dignidade", assegura António Saraiva.

A CVP refere ainda que no decorrer de 2024 continuou a apostar em ações de sensibilização, destacando a app "Play4Equality", para sensibilizar adolescentes para a igualdade de género e o combate à violência no namoro e ao tráfico de seres humanos.