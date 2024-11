Agitação marítima põe sete distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos sob aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima forte.

O aviso vai vigorar entre as 12h00 desta segunda-feira e as 00h00 de terça-feira nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo, período em que são esperadas ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Para esta segunda-feira, prevê-se períodos de céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte até ao meio da noite, em especial no Interior, e que poderá ser acompanhada de trovoada, passando gradualmente a regime de aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes no Litoral.

O IPMA aponta também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela entre o início da manhã e o meio da tarde e descida de temperatura, que será acentuada no Minho e Douro Litoral.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3ºC, na Guarda, e os 12, em Aveiro, Porto e Faro, e as máximas entre os 12ºC, na Guarda, e os 21, em Faro.