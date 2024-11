Unidade Local de Saúde São José abre unidade de internamento para maiores de 80 anos

A Unidade Local de Saúde (ULS) São José abriu um novo serviço de geriatria com 11 camas no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, para pessoas com mais de 80 anos que chegam com síndromes geriátricas ao serviço de urgência.

A nova unidade, segundo o membro do conselho de administração da ULS Paulo Espiga, destina-se a doentes complexos agudos com sinais de perda ou risco de deterioração funcional, psíquica, cognitiva e social, e foi formalmente criada na quarta-feira, com 11 doentes selecionados para internamento de curta duração por um algoritmo baseado em síndromes geriátricas. .

Estas síndromes são condições de saúde nas pessoas idosas que afetam a capacidade de gerir a própria vida, interferindo na sua funcionalidade para realizar tarefas quotidianas, como as incapacidades cognitiva ou comunicativa, a imobilidade e a insuficiência familiar.

O atendimento destes doentes na nova unidade é realizado por uma equipa multidisciplinar composta por médicos internistas com competência em geriatria, apoiados por psiquiatras e fisiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e assistentes sociais, para uma abordagem integrada e global do doente.

A abordagem inclui não só o tratamento da doença e gestão da medicação, mas também a dieta alimentar, o exercício físico, o estímulo neurocognitivo e a inclusão da família e da sociedade na vida do doente, explicou a coordenadora da Unidade de Geriatria da ULS São José, Heidi Gruner.

A equipa define planos de reabilitação física e psicossocial, conforme as necessidades identificadas, mantendo os doentes o acompanhamento da equipa durante seis meses após a alta do internamento, evitando assim recorrer aos serviços de urgência nesse período.

A par da nova unidade, funciona na ULS São José, no Hospital Curry Cabral, um Hospital de Dia dedicado a geriatria e ainda uma consulta multidisciplinar de geriatria, coordenada também por Heidi Gruner, médica internista que desde finais de 90 se dedica à geriatria, promovendo uma abordagem integrada não só como forma de diagnostico mas também de terapêutica.

A consulta que coordena começou em 2018 com doentes com 75 ou mais anos mas atualmente só recebe pessoas de mais idade, preferencialmente com 85 anos.

"A partir dos 65 anos é considerado idoso mas a verdade é que entre os 75 e os 80 anos estão bem. Os problemas surgem sobretudo a partir dos 85 anos", justificou Heidi Gruner.

A ULS São José disponibiliza também apoio psicológico e psiquiátrico aos idosos, no serviço de Psiquiatria Geriátrica do Hospital Júlio de Matos, além de um grupo de psicoterapia semanal e aberto ao exterior dirigido a cuidadores, que são na maioria mulheres com mais de 65 anos.