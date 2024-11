Mau tempo. Depressão Bert já provocou 300 ocorrências em Portugal

A depressão Bert já chegou a Portugal. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, entre as 00h00 e as 16h00 deste domingo, 303 ocorrências relacionadas com o vento forte, sem vítimas, sendo a região de Coimbra a mais afetada.

Em declarações à agência Lusa, José Costa, oficial de operações da ANEPC, referiu que a maior parte das ocorrências verificadas foram quedas de árvores (158) e quedas de estruturas (126).

"Nestas ocorrências foram empenhados 1.023 operacionais e 417 meios terrestres", adiantou.

De acordo com o responsável da ANEPC, a região de Coimbra foi a mais afetada do país, a que registou, então, mais ocorrências na sequência dos ventos fortes (103), seguindo-se Área Metropolitana do Porto (48), Beiras e Serra da Estrela (28) e Leiria (27).