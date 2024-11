Inundações, queda de árvores e danos. Depressão Bert faz quase 400 ocorrências

A depressão Bert já chegou a Portugal. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 20h00 deste domingo 381 ocorrências relacionadas com o vento forte, sem vítimas, sendo a região de Coimbra a mais afetada. O comandante José Costa, oficial de operações da ANEPC, referiu que a maior parte das ocorrências verificadas foram quedas de árvores (191) e quedas de estruturas (161). “Nestas ocorrências foram empenhados 1.367 operacionais e 541 meios terrestres”, adiantou. De acordo com o responsável da ANEPC, a região de Coimbra foi a mais afetada do país, ao registar o maior número de ocorrências na sequência dos ventos fortes (119), seguindo-se a Área Metropolitana do Porto (64), Beiras e Serra da Estrela (41) e Leiria (29). Mais a sul, na Península de Setúbal foram registadas 24 ocorrências. Inicialmente, foi noticiado um desalojado em Palmela, mas depois de uma vistoria concluiu-se que a casa tem condições de habitabilidade. "Acabou por não se verificar o desalojado, porque depois de uma vistoria mais completa havia condições para a pessoa lá pernoitar, mas a habitação teve danos na cobertura relacionados com o vento", disse à Renascença o comandante José Costa, da ANEPC. A Proteção Civil tem "recebido várias chamadas para situações de inundações, sobretudo, na via pública". “Sabemos que houve danos em veículos e propriedades em várias ocorrências registadas um pouco por todo o país”, sublinha o comandante José Costa, em declarações à Renascença.

José Costa ressalvou ainda que não foram registados, até ao momento, feridos. Nas próximas horas, a Proteção Civil prevê que o vento forte dê lugar a situações de precipitação, por vezes forte. O norte e o centro de Portugal continental estão a ser atingidos entre hoje e segunda-feira por uma superfície frontal fria, que trará vento, chuva e agitação marítima, segundo divulgou na quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A superfície frontal fria, que atravessa o território nacional entre o final de domingo e a manhã de segunda-feira, provocará o aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir entre os 70 e os 80 quilómetros no litoral norte e centro e os 90 e 100 quilómetros nas terras altas. Entre a tarde de hoje e a manhã de segunda-feira está prevista também precipitação forte, em especial no Minho e nas regiões montanhosas. Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria está associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda). Inundações no Reino Unido e voos cancelados em Espanha

O vento forte e chuva associados à depressão Bert obrigaram hoje, até meio da tarde, a cancelar quatro voos em aeroportos do norte de Espanha, depois de já terem afetado antes partes do Reino Unido, Escócia e Irlanda. A gestora aeroportuária Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA) informou que foram cancelados dois voos no aeroporto Seve Ballesteros-Santander (de e para Barcelona) "devido ao mau tempo" e no aeroporto de San Sebastián outros dois (de e para Madrid). A Aena adiantou que "o resto dos aeroportos da península não sofreram cancelamentos de voos devido ao clima adverso".