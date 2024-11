Incêndio em zona de mato no concelho da Nazaré combatido por centena de bombeiros

Um incêndio na freguesia de Famalião, concelho da Nazaré, está a lavrar desde cerca das 10h00, estando no terreno perto de uma centena de operacionais, segundo disse à Lusa fonte do comando sub-regional do Oeste da Proteção Civil.

Este comando da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) recebeu o alerta às 10h00, tendo o fogo deflagrado em zona de mato na Serra da Pescaria.

Por existirem habitações nas imediações do incêndio foram tomadas as medidas de proteção, embora atualmente já não exista qualquer risco para estas casas e os seus habitantes, adiantou a mesma fonte.

O incêndio está a ser combatido por 96 operacionais, apoiados em 28 veículos.