Encontrada terceira vítima mortal nos escombros de pensão que ardeu no Porto

Os restos mortais de uma terceira vítima do incêndio que destruiu uma pensão no Porto foram encontrados ao final da noite de sábado, confirmou hoje à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Segundo aquela fonte, o corpo foi detetado pelas 23:15 e no local continuam duas viaturas daquela corporação e seis operacionais.

Na passada quarta-feira, um incêndio num prédio na rua Cimo de Vila destruiu uma pensão que ali funcionava, tendo causado sete desalojados e dois feridos por inalação de fumos.

Na quinta-feira iniciaram-se buscas por uma mulher que tinha sido vista dentro do edifício e que estava dada por desaparecida, havendo ainda dois homens que costumavam pernoitar no edifício que não tinha sido possível localizar.

Na sexta-feira, apareceu o corpo daquela mulher e no sábado pelas 17:00 foi encontrado mais um corpo entre os escombros, que não foi possível verificar ainda se de um homem ou de uma mulher.

Com o corpo encontrado na noite de sexta sobem para três o número de vítimas mortais daquele incêndio.

A PJ já esteve no local a recolher elementos.