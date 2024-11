Mulher morre em acidente com trator em Penalva do Castelo

Uma mulher de 60 anos morreu este sábado na sequência de um acidente com um trator agrícola, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, José Manuel Lopes, à agência Lusa.

Segundo José Manuel Lopes, "o óbito da senhora de 60 anos, foi declarado no local onde também residia", em Sandiães, freguesia de Castelo de Penalva, concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da proteção civil o alerta foi dado pelas 12h02 e no local estiveram 11 operacionais apoiados por cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).