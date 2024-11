​Mau tempo. Depressão Bert coloca seis distritos em aviso laranja

Seis distritos do Norte de Portugal continental vão estar em aviso laranja de mau tempo no domingo, devido à depressão Bert, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro e Viseu são os distritos abrangidos pelo aviso laranja - o segundo mais grave - a partir do final da tarde.

Os restantes distritos vão estar em aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes.

A exceção em Portugal continental é Faro, que no domingo vai estar a “verde”.

Para a costa sul da ilha da Madeira foi emitido um aviso laranja por causa da chuva, entre as 3h00 da madrugada e as 9h00 de domingo. A costa norte está em aviso amarelo.