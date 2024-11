Manifestantes da Climáximo bloqueiam Praça do Chile, em Lisboa

Manifestantes da Climáximo bloquearam, este sábado à tarde, a circulação na Praça do Chile, em Lisboa.

As imagens mostram um grupo de manifestantes sentados no meio da via, em protesto contra a inação dos políticos para enfrentar as alterações climáticas.

A manifestação teve início pelas 15h00, na Praça Paiva Couceiro, e seguiu o percurso previsto até à Praça do Chile, onde os ativistas se sentarem em protesto.

Os cerca de 300 manifestantes estão a ser acompanhados por um forte contingente policial.

Ativistas climáticos convocaram para este sábado, em Lisboa, uma "manifestação e ação de resistência civil em massa" denominada "Parar Enquanto Podemos".