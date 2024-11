Homem detido por suspeita de tentativa de homicídio da ex-namorada com ácido

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 29 anos, suspeito da tentativa de homicídio com ácido da ex-namorada, em Amarante, foi hoje anunciado. .

Segundo uma nota da PJ, a Diretoria do Norte, "identificou e deteve um homem, de 29 anos, suspeito de tentativa de homicídio, exercido sobre a sua ex-namorada, no passado dia 13 de novembro, em Amarante".

O detido foi presente a um primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.

"Sob o pretexto de entrega de um animal de estimação e de outros pertences à vítima, o suspeito, que viveu durante algum tempo com esta, e não aceitando o fim do relacionamento, muniu-se de um recipiente com ácido e derramou-o sobre a vítima", acrescenta a PJ, indicando ainda que "os factos ocorreram nas imediações da habitação da vítima".

Segundo a polícia de investigação criminal, "a vítima foi atingida principalmente no rosto, sendo que, dada a gravidade dos ferimentos, foi transportada ao hospital onde ainda se encontra internada, em estado grave".

Após o crime, o arguido colocou-se em fuga e estava, até à data da localização e detenção, em paradeiro desconhecido.