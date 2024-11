Duas manifestações no Porto contra o racismo e a "imigração descontrolada"

O líder do Chega classificou a tarde de hoje no Porto como uma "tarde incrível de novembro".

O líder do Chega subiu ao palco montado nos Aliados pelas 17h10, tendo sido aplaudido por centenas de manifestantes com bandeiras de Portugal. "Portugal é nosso! Portugal é nosso" foi declarado por Ventura dezenas de vezes e repetido pelos manifestantes em coro.

O protesto do Chega juntou centenas de pessoas e contou com André Ventura, que alertou que a imigração cresceu 95% em Portugal nos dois últimos anos.

Presidente do Conselho Nacional para as Migrações (...)

Ventura referiu-se à insegurança que diz existir no Porto, dizendo que falou com homens e mulheres sobre a insegurança efetiva na cidade. O deputado disse que falou especialmente com mulheres "com medo de serem perseguidas ou atacadas, com medo de andarem pelo país, onde deviam sentir-se seguras".

"Eles querem-nos vencer dizendo que quem fala de imigração vai parar à prisão", disse, acrescentando que "quem vai parar à prisão é o ladrão". "Ameaçam-nos com prisão, mas nós vamos sair à rua e vamos lutar pelos vossos filhos e pelos vossos netos", prometeu, afirmando que nunca vai sair de Portugal e que vai lutar pelo país.

Em resposta ao protesto do Chega, a manifestação contra o racismo e o fascismo, convocada por 28 associações, juntou cerca de 200 pessoas.

"Não podemos deixar que o fascismo descontrolado torne as nossas ruas e as nossas casas, de facto, inseguras", escrevem as associações, numa carta aberta.