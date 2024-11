Vídeo. Fugitivo de Vale de Judeus apanhado com armas

Anastácio Lopes

22 nov, 2024 Lisboa 11:43

Para estas políticas da treta que o país continua a ter, temos aqui mais um exemplo em como se passam os elementos de segurança de bestas a bestiais. O que se disse, leu e escreveu quando os 5 fugitivos fugiram e agora, ao fim de tanto tempo, apenas e só apanharam o segundo, já somos confrontados com estas palavras de uma Ministra, que veremos todos o que fará para dignificar os mesmos em que afirma ter orgulho, as suas carreiras e as suas remunerações para que no futuro, não volte a ter que dizer algo em contrário do que agora afirma. Só mesmo em Portugal, num país do faz de conta que se faz sem nada de responsável se fazer, para que estas e estes políticos de ocasião, nos provem a todos, o que querem, o que sabem fazer no exercício das funções inerentes aos cargos que ocupam e pelos quais são remunerados pelo erário público português. Até quando portugueses e portuguesas temos de ser assim fingidamente governados?