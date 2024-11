INEM assina acordo com bombeiros para transporte de doentes urgentes

O INEM vai assinar, até fevereiro, acordo com as associações humanitárias de bombeiros, com as regras de transporte de doentes urgentes. O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, diz que este é um acordo-chapéu que vai englobar dezenas de associações.

António Nunes diz que este acordo “é melhor porque, desde logo, esclarece um conjunto de dúvidas sobre a questão das ambulâncias, sobre a questão daquilo que são as ambulâncias adicionais, sobre os valores que devem ser atualizados anualmente”.

“Vamos tentar encontrar uma forma que seja automatizada e não andarmos todos os anos a discutir este assunto”, apontou o presidente da Liga, descrevendo que “tudo isso está vertido na reunião que tivemos com o acordo das duas partes” e que acredita que “vamos encontrar a solução para o cidadão”.

“Quer os bombeiros e o INEM têm de trabalhar sempre com um fim, e o fim é servir melhor o cidadão que precisa de transporte urgente ou emergente para os hospitais”, declarou António Nunes.

Os dirigentes da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e do INEM estiveram reunidos esta sexta-feira de manhã na sede do Instituto Nacional de Emergência Médica, em Lisboa, para discutir os critérios de seleção dos locais onde serão ativadas as novas equipas.

Em agosto, a LBP anunciou que o protocolo de cooperação assinado com o INEM em 2021 havia chegado ao fim "sem qualquer acordo ou conversações".